Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга за поездку в автобусе без маски

В Екатеринбурге суд назначил штраф женщине, находившейся в автобусе без маски.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 3 октября в районе улицы Дагестанской в уральской столице полицейские остановили для проверки автобус №19. Одна из пассажирок находилась в общественном транспорте без маски, нарушив тем самым правила для защиты населения от коронавирусной инфекции.

Сама она факт нарушения не отрицала, пояснив, что забыла маску дома. На забывчивую екатеринбурженку составили административный протокол.

Чкаловский районный суд назначил ей штраф в размере 1 тысячи рублей. Как отметили в облсуде, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток.