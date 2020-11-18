В Свердловской области возобновят приостановленные виды плановой медпомощи

В Свердловской области совсем скоро возобновятся приостановленные виды плановой медицинской помощи. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге в среду рассказал вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе стабилизировалась.

"Мы это видим по таким объективным факторам, как поступление новых больных, в первую очередь в стационарные учреждения. С определенным чувством удовлетворения должен сообщить, что на протяжении последних трех дней количество поступивших на койки меньше, чем количество выписанных с коек", - отметил вице-губернатор.

Он уточнил, что за последние дни на Среднем Урале не открылось новых коек для больных с коронавирусом, так как того фонда, что есть сейчас, достаточно.

"Я сделаю осторожный прогноз, что на следующей неделе – а такая задача поставлена, работаем над ней – мы сможем приостановленные виды плановой медицинской помощи небольшими шагами, но возвращать. Это начнется уже на следующей неделе", - пообещал Креков.

Но более долгосрочных прогнозов он делать не стал, призвав лишь соблюдать меры профилактики: масочный режим и другие.

Напомним, также Павел Креков заявил, что никакого локдауна (то есть нового карантина с множеством ограничений и закрытий) в Свердловской области не планируется.