17 Ноября 2020
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Строительство трамвайной ветки от Перми I до Перми II вошло в перечень объектов капстроительства на трехлетку

Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I включено в перечень объектов капитального строительства на 2021-2023 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, который является приложением к бюджету на 2021-23 г., принятому сегодня на заседании городской думы, на эти цели, а также на приобретение земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, включая принадлежащее ОАО "Российские железные дороги", расположенных в границах участка от станции Пермь I до станции Пермь II, в том числе для развития прилегающей территории в 2021 г. планируется потратить 2,4 млрд руб. Деньги выделит Пермский край.

Отметим, что ранее сообщалось, что обещанная трамвайная ветка не была включена в проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. О запуске трамваев вдоль набережной власти заявляли в связи с закрытием движения электричек по участку Горнозаводской ветки от станции Пермь I до станции Пермь II. Как сообщало Накануне.RU, за счет разбора железной дороги в городе планировали открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г.

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Строительство трамвайной ветки от Перми I до Перми II вошло в перечень объектов капстроительства на трехлетку

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Теги: бюджет Перми, бюджет 21-23, дефицит, доходы, расходы



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