17 Ноября 2020
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Экономика Пермский край
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Бюджет Перми на 2021-23 г. принят в первом чтении

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджетная политика администрации Перми на 2021-23 гг. сохранит социальную направленность, участие в нацпроектах, подготовку к 300-летию города, а также выполнение всех социальных обязательств. Об этом заявил глава столицы Прикамья Дмитрий Самойлов на пленарном заседании гордумы во время обсуждения главного финансового документа, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Инвестиционная составляющая бюджета в 2021-22 гг. доведена до небывалого ранее показателя в 36%, - сказал мэр. – Конечно, представленный проект бюджета – более напряжённый, чем ранее принимаемые, но он сохраняет сбалансированность и устойчивость. Мы пошли в осознанный дефицит бюджета, который необходим для завершения инвестиционных проектов, оказания поддержки бизнесу, сохранения социальных обязательств. Безусловно, будем проводить взвешенную политику заимствования средств – привлекать бюджетные кредиты из Пермского края с минимальной процентной ставкой 0,1%".

Доходы в 2021 г. запланированы составят 44,2 млрд руб., в 2022 г. – 43,9 млрд руб., в 2023 г. – 41,2 млрд руб. Расходы в 2021 г. – 46,4 млрд руб., в 2022 г. – 46,1 млрд руб., в 2023 г. – 42,2 млрд руб. Соответственно, дефицит в 2021 г. запланирован в объёме 2,1 млрд руб., в 2022 г. – 2,2 млрд руб., в 2023 г. – 1 млрд руб.

В 2021-2023 годах планируется участие в национальных проектах "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жильё и городская среда", "Демография", "Образование" и "Культура". Средства привлекут на ремонт автомобильных дорог, расселение аварийного жилья, строительство школ и приобретение спортивного оборудования. На эти цели в проекте бюджета предусмотрены 2,2 млрд руб. в 2021 г. и более 3 млрд руб ежегодно в плановом периоде.

Бюджет развития в 2021-22 гг. достигнет 16,8 млрд руб, или 36% от общего объема расходов бюджета. Учитывая, что основная инвестиционная нагрузка на бюджет в связи с благоустройством города к 300-летию приходится на 2021-22 гг., в 2023 г. бюджет развития составит 11,6 млрд руб.

Бюджет Перми, показатели(2020)|Фото: Администрация Перми

"Продолжаем наращивать средства на строительство и ремонт дорог. К 2023 г. мы планируем довести объём расходов дорожного фонда, с учетом софинансирования из Пермского края, до 7,7 млрд руб. В целом, за три года на строительство и ремонт дорог с учетом трансфертов будет направлено 22,5 млрд руб", – подчеркнул Дмитрий Самойлов.

На объекты общественной инфраструктуры в 2021 г. предусмотрено 7,6 млрд руб., в 2022 г. – 6,1 млрд руб., в 2023 г. – 4,5 млрд руб. Планируется строительство детского сада на 288 мест по улице Ветлужской, а также проектирование двух новых садиков в микрорайонах Лёвшино и Плоский. Среди других важных социальных "строек", например, возведение трёх новых корпусов школ, реставрация здания школы №22, строительство нового здания для размещения школы по улице Карпинского, 77а.

В числе основных мероприятий по благоустройству города – комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улиц Ленина и Петропавловской, завершение благоустройства набережной реки Камы и городской эспланады, благоустройство скверов и парков в разных районах, расселение граждан из аварийного жилья, благоустройство микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Будет продолжено и обновление подвижного состава общественного транспорта. Всего на это в 2021-23 гг. потратят 21 млрд руб.

По итогам обсуждения проект бюджета принят в первом чтении. Окончательное утверждение документа во втором чтении состоится в декабре.

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Бюджет Перми на 2021-23 г. принят в первом чтении

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Теги: бюджет Перми, нулевые слушания, Дмитрий Самойлов



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