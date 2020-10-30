В Перми прошли "нулевые чтения" бюджета на 2021-23 годы

Бюджет Перми на 2021-23 гг. сохраняет основные подходы – социальную направленность, устойчивость, участие в нацпроектах. Инвестиционная составляющая в 2021-22 гг. составит 16,8 млрд руб. В непростых экономических условиях будут выполнены все социальные обязательства, а также проекты к 300-летию столицы края. Решение об этом принято на "нулевых чтениях" бюджета, которые провёл в режиме онлайн глава города Дмитрий Самойлов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В обсуждении участвовали депутаты гордумы, представители контрольно-счетной палаты обсуждались. Открывая семинар, Самойлов отметил, что "главный финансовый документ города сформирован в сложных экономических условиях, однако в бюджетной политике сохраняются базовые приоритеты – сохранение социальных гарантий, участие в нацпроектах, реализация мероприятий к 300-летию города".

"Инвестиционная составляющая бюджета в 2021 и 2022 гг. доведена до 36% – ещё несколько лет назад мы и представить не могли таких показателей. Конечно, представленный проект бюджета более напряжённый, чем в прошлые годы, но он сохраняет сбалансированность и устойчивость. Мы осознанно приняли решение о дефицитном бюджете, который необходим для завершения инвестиционных проектов, сохранения социальных гарантий и реализации нацпроектов. Будем проводить взвешенную политику заимствования средств – привлекать бюджетные кредиты из Пермского края с минимальной процентной ставкой 0,1%", – сказал Самойлов.

Доходы в 2021 г. составят 44,2 млрд руб., в 2022 г. – 43,9 млрд руб., в 2023 г. – 41,2 млрд руб. Расходы в 2021 г. – 46,4 млрд руб., в 2022 г. – 46,1 млрд руб., в 2023 г. – 42,2 млрд руб. Дефицит в 2021 г. – 2,1 млрд руб., в 2022 г. – 2,2 млрд руб., в 2023 г. – 1 млрд руб.

Бюджет развития в 2021-22 гг. достигнет показателя в 16,8 млрд (36% от общего объёма расходов). По сравнению с 2020 г. объём расходов капитального характера увеличивается на 3,8 млрд руб. Основная инвестиционная нагрузка на бюджет в связи с благоустройством города к 300-летию приходится на 2021-22 гг.

За три года на строительство и ремонт дорог с учетом трансфертов потратят 22,5 млрд руб. Среди основных дорожных "строек" – завершение реконструкции улиц Героев Хасана, Революции, Карпинского, строительство улиц маршала Жукова, Крисанова (от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина) и другие.

На объекты общественной инфраструктуры в 2021 г. предусмотрено 7,6 млрд руб., в 2022 г. – 6,1 млрд руб., в 2023 г. – 4,5 млрд руб.

Планируется строительство детского сада на 288 мест по улице Ветлужской, а также проектирование двух новых садиков в микрорайонах Лёвшино и Плоский. Среди других важных социальных "строек" – три новых корпуса школ, реставрация здания школы №22, строительство нового здания для размещения школы по улице Карпинского, 77а. Предусмотрено строительство девяти спортивных площадок при школах, продолжится реконструкция здания Дворца молодёжи.

Из спортивных объектов планируется предусмотрено строительство комплексов с плавательными бассейнами по улицам Гашкова, Гайвинской и Шпальной, а также завершение работ по возведению физкультурно-спортивного центра по улице Академика Веденеева. Будет реконструирован манеж "Спартак".

В числе основных мероприятий по благоустройству города – комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улиц Ленина и Петропавловской, завершение благоустройства набережной Камы и городской эспланады, благоустройство скверов и парков в разных районах, расселение граждан из аварийного жилья, благоустройство микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Будет продолжено и обновление подвижного состава общественного транспорта. Общий объем финансирования мероприятий по благоустройству города в 2021-23 годах составляет 20,6 млрд руб.