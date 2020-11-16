В Кургане задержали инвалида за пикет против ювенального закона Клишаса-Крашенинникова

В Кургане полиция задержала активиста, который выступил против принятия закона "единороссов" Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова о внедрении экспресс-судов по отобранию детей из семей.



Активист "Родительского всероссийского сопротивления" Евгений Найман вышел на площадь Ленина с плакатом, в тексте которого говорилось о "ювенальной инквизиции", однако был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РВС, стражи порядка сообщили пикетчику, что его действия нарушают постановление губернатора Вадима Шумкова о запрете публичных и массовых мероприятий.

Задержанный также сообщил, что полицейские составили протокол "на добровольное изъятие плаката" и заставили его подписать, но точно сказать, что именно он подписал, активист не может. Дело в том, что Евгений Найман является инвалидом по зрению.

Как сообщало Накануне.RU, депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли законопроект об изъятии детей из семьи по решению ювенальных экспресс-судов, но подали это как шаг, направленный на ограничение случаев изъятия детей. Это взбудоражило родительскую общественность и вызвало протесты просемейных организаций. Первое чтение законопроекта неожиданно, без широкого обсуждения, планировали провести 17 ноября, однако после общественного резонанса вопрос в повестку включен не был.