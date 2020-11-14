"Прут напролом". Крашенинников хочет уже на днях принять в первом чтении законопроект об ускоренном отобрании детей

Один из авторов законопроекта об ускоренном отобрании детей опекой по решению ювенального экспресс-суда депутат Госдумы Павел Крашенинников хочет принять его в первом чтении не 25 ноября, как указано в календаре на сайте парламента, а уже 17 ноября, без всякого общественного обсуждения. Об этом сообщила ведущая Александра Машкова-Благих.

"Это значит, что фактически решение примут 16-го, в этот понедельник, комитеты, а 17-го у депутатов будет всего 7 минут! Оцените это беспрецедентную наглость! Он и его друг Клишас просто прут напролом, наплевав на всех!" - написала ведущая.

В понедельник Совет Госдумы уже примет решение, прогнозирует Машкова-Благих, которая на своей странице призвал граждан звонить лидерам фракций, в администрацию президента и спикеру Госдумы, чтобы законопроект не продвигали без обсуждения с широкой общественностью.

Она указывает на очевидное лукавство информационного сопровождения законопроекта. "Якобы раньше детей отнимала злобная опека, а теперь это будет через суд, который тщательно разберется с происходящим". Но так как суд будет проходить в течение нескольких часов после заявки опеки и у него не будет ничего, кроме позиции опеки , желающей отнять ребенка из-за "угрозы", то суд неизбежно будет принимать сторону опеки . То есть если раньше произвол опеки хотя бы можно было оспорить в суде, то сейчас на решении опеки об отобрании детей сразу же будет ставиться "судебный штамп" и оспорить это будет уже гораздо сложнее. Фактически законопроект превращает опеку в неподсудную организацию по похищению детей, так как ее решения об отобрании изначально одобряются судом.

"Смотрите, какой кульбит! Крашенинников ругает опеку по-всякому, но не говорит, что именно плохая опека понесет в суд заявление. И именно у опеки будет время нарисовать, что угодно, а вот родителям времени подобный закон не дает!" - возмущается Машкова-Благих.

Напомним, что экспресс-суды будут закрытыми, без допуска СМИ и общественности, без обязательного присутствия родителей.

Крашениников и сенатор Клишас, очевидно, спешат принять законопроект в первом чтении, чтобы ко второму чтению спор шел лишь о деталях, но концепция была уже принята. Поэтому они всячески пытаются избежать общественного обсуждения и хотят протащить законопроект быстро. На это еще летом обратил внимание эксперт по вопросам семейного права и семейной политики, председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев. Законопроект был внесен в Госдуму 10 июля, в период долгожданных отпусков, когда политическая активность традиционно низка, и в пятницу, то есть накануне выходных. Тот же прием использован и сейчас - они хотят молниеносно принять его сразу после выходных.

Против законопроекта поставили подписи более 120 тыс. граждан, выступили против более 200 общественных организаций, РПЦ.

Интересно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно пообещал, что законопроекты, касающиеся изъятия детей из семьи, нуждаются во всестороннем обсуждении с участием представителей родительского сообщества и экспертов и "самое главное - не спешить". Сдержит ли свое слово спикер?

Общественный уполномоченный по делам семьи Ольга Баранец отмечает, что граждане в последние недели написали более 30 тыс. писем в Госдуму и администрацию президента против опасного законопроекта. Против также 80% регионов, но влияние Кашенинникова и Клишаса так велико, что законопроект двигается, несмотря ни на что.

Ранее стало известно, что Кашенинников скрывает отрицательные отзывы на него. До сих пор на сайте Госдумы висит лишь четыре отзыва, все - положительные, но, судя по текстам отзывов, содержание законопроекта в этих регионах не обсуждалось. Это следует еще из того, что один из этих регионов одобрил и законопроект "семи сенаторов" о поддержке семьи и ее защите от опеки, который прямо противоречит ювенальному законопроекту Кашенинникова-Клишаса.

Добавим, что последний вообще не предусматривает никакой ответственности для опеки и никаких ограничений в части определения "угрозы ребенку". Опека может действовать по анонимным доносам. Это делает любую семью беззащитной перед опекой. Также законопроект предлагает наказывать родителей за болезнь - отбирать у них детей.