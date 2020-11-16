16 Ноября 2020
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Государственная дума, Госдума (2019) | Фото: duma.gov.ru

Госдума не будет рассматривать на этой неделе закон о 24-часовом суде по изъятию детей – депутат

В думской повестке на эту неделю нет законопроекта "об экспресс-судах по изъятию детей из семьи", сообщил депутат Госдумы Дмитрий Пьяных (ЛДПР) в прямом эфире в Instagram. Парламентарий также не знает о рассмотрении проекта на сегодняшнем совете Госдумы (состоится в 16:00 мск).

Пьяных рассказал, что сама возможность рассмотрения такого законопроекта вызвала шквал негативных откликов в соцсетях и обращений к депутатам.

Напомним, против столь стремительного рассмотрения документа в первом чтении выступили даже однопартийцы авторов законопроекта – Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса. В частности вице-спикер СовФеда и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что рассмотрение инициативы надо отложить.

Секретарь генсовета партии считает, что в обсуждении законопроекта должны принять участие органы опеки, детские психологи, законодатели и родители, только после этого вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме.

Напомним, одно из главных нововведений предлагаемого законопроекта – ускоренное принятие решения об изъятии ребенка из семьи. Сейчас органы опеки и прокурор обращаются в суд в течение недели после того, как ребенка временно забирают у родителей, предлагается же проводить суд в течение суток после изъятия. При этом сейчас минимальный срок ограничения родительских прав составляет полгода.

"Этот законопроект имеет право на существование, но его очень серьезно и небыстро требуется дорабатывать. Спешка может повлиять на качество закона", - отметил в прямом эфире у Пьяных Ринат Бичурин, президент гильдии столичных адвокатов. "Работа органов опеки сейчас дискредитировала себя полностью, изменение существующего закона тоже нужно", - добавляет эксперт.

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Госдума не будет рассматривать на этой неделе закон о 24-часовом суде по изъятию детей – депутат

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Теги: госдума, экспресс-суды, изъятие детей, павел крашенинников



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