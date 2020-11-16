16 Ноября 2020
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Общество В России
бараки на Декабристов, 69 (2018) | Фото: Накануне.RU

"Там жить нельзя": в Москве задумались о том, почему Россия пустеет

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание комитета федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Обсуждали крайне острый вопрос – проблему депопуляции страны.
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Глава комитета Олег Мельниченко отметил, что ситуация складывается парадоксальная (впрочем, достаточно характерная): существует стратегия по стимулированию устойчивого расселения, но само определение этого понятия отсутствует, как и целевые показатели, к которым следует стремиться.

На совещании не раз назывались территории, из которых идет наибольший отток населения. Мельниченко привел следующие регионы: Омская область, Дагестан, Республика Коми, Саратовская область, Забайкалье, Архангельская область, Башкирия, Пермский край, Иркутская и Курганская области (отток за год от 14 до 35 тыс. человек).

Наибольший отток наблюдается в городах с населением менее 100 тыс. человек, в сельских территориях и местах традиционного проживания. Когда регионы с самым плачевным состоянием по оттоку (26 регионов) спросили, какие меры стоит предпринять для исправления ситуации, большинство высказалось за сохранение программы "Комплексное развитие сельских территорий". Напомним, это именно та программа, сокращение которой заложено в бюджете на 2021-2023 гг. Представляя этот бюджет в Госдуме несколько недель назад, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что село будет финансироваться через другие программы.

Екатеринбург, заброшенный дом(2019)|Фото: vk.com/kvsyomin

Директор департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Виктор Смирнов тоже назвал регионы-аутсайдеры. По его словам, в 24 субъектах наблюдается ежегодное снижение населения на 2%! Положительная динамика – ожидаемо – наблюдается в административных центрах и промышленных территориях, при этом Смирнов говорит, что нестоличные города исчерпали ресурс роста. Наибольшая депопуляция наблюдается в таких городах как Омск, Волгоград, Самара и Нижний Новгород. По приросту населения лидером оказался Краснодар, на втором месте Екатеринбург.

Глава департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что сейчас две трети переездов в России приходятся на четыре региона Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. Еще в топе "теплые" регионы – Кубань и Крым.

"За пять лет население в России увеличилось на 1,4%. Но больше чем в половине субъектов население при этом сократилось. Отток населения наблюдается в 46 регионах. Самый высокий – в Коми, Архангельской и Магаданской областях, Калмыкии, Омской области. Там наблюдается социально-экономическое неблагополучие", - заявили в Минтруда. При этом в ведомстве как-то слишком упрощенно видят проблему: на селе рождаемость выше, поскольку, переехав в город, люди думают о других проблемах. Соответственно, нужно удерживать население там, где ему пока не очень хорошо ("Люди уезжают, потому что там жить нельзя", - заявила представительница Минтруда). Выходом в ведомстве видят привлечение инвестиций в такие непопулярные места. Но почему частные инвесторы должны вдруг начать вкладываться в территории, которые даже государство называет "богом забытыми", в ведомстве не пояснили.

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"Там жить нельзя": в Москве задумались о том, почему Россия пустеет

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Теги: депопуляция, население, миграция, отток населения, сельская местность



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