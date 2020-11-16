КПРФ призвала "уберечься от двух страшных политиков - Клишаса и Крашенинникова"

КПРФ разместила на своей странице в "Инстаграме" заявление против законопроекта Клишаса- Крашенинникова об ускоренном отобрании детей по решению ювенальных экспресс-судов. Это было сделано вчера вечером, еще до того, как стало известно, что законопроект отзывается для доработки.

"Постарайтесь уберечь себя и своих детей от двух страшных политиков - Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова! Их приходом вы сможете пугать пока еще своих детей вместо сказочного серого волка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что его авторы хотят одного - чтобы любого ребенка можно было отобрать за 24 часа "по очень веской причине - ненадлежащему воспитанию". И все это якобы для "защиты интересов ребенка".

Коммунисты призывают обеспечить семьи с детьми социальными гарантиями (бесплатное образование, лечение, кружки, жилье молодым и многодетными семьям, трудоустройство родителей и др.), а не отбирать детей для их "защиты".

Против также Всероссийский женский союз "Надежда России".

Накануне после тысяч обращений граждан депутаты Госдумы начали высказываться против скандального законопроекта. Первым выступил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев. Он заявил, что ему пришло в соцсетях "огромное количество обращений", он разделяет опасения граждан и будет требовать снять законопроект с рассмотрения.

Сегодня вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что законопроект необходимо отложить и "принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо". Сенатор Александр Башкин заявил, что законопроект отозван. Также отозван законопроект "семи сенаторов" о поддержке и защите семьи.