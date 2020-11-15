Депутаты Госдумы "просыпаются" и заявляют о неприятии законопроекта об ускоренном отобрании детей

Обращения граждан по поводу законопроекта об ускоренном отобрании детей, который могут поставить на голосование в Госдуме уже 17 ноября, возымели эффект.

Как ранее сообщало Накануне.RU, первым выступил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев. Он заявил, что ему пришло в соцсетях "огромное количество обращений" против законопроекта, он разделяет опасения граждан и будет требовать снять законопроект с рассмотрения.

Вскоре другие депутаты начали размещать на своих страницах заявления, что они тоже не принимают этот ювенальный законопроект. Так, другой заместитель председателя Госдумы Петр Толстой написал, что "получил уже несколько сотен обращений с просьбой противостоять принятию законопроекта об изъятии детей из семьи в 24 часа".

"Его авторы пытаются предпринять очередную попытку внедрения в России ювенальных механизмов. Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребенка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, - такая норма не может существовать в России . Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи – крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать. На случай, если совершено преступление, есть Уголовный кодекс: почему-то в него авторы законов о шлепках, о семейно-бытовом насилии и вот теперь об отобрании детей совсем не верят. Законопроект пытаются провести тихо, без какого-либо общественного обсуждения , несмотря на то, что он касается интересов миллионов семей – всех, у кого есть дети. А наличие в тексте размытых формулировок об угрозе жизни и здоровью, которые можно трактовать как угодно, делает его не просто вредным, но социально опасным. Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем все, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна. Если сейчас из-за карантинных ограничений невозможно организовать широкое обсуждение законопроекта, то и принимать его нельзя! Мое глубокое убеждение: органы опеки не реформировать нужно, а расформировывать и создавать заново таким образом, чтобы даже воспоминания не осталось о тех методичках западных ювенальных НКО, по которым они работают еще с 90-х", - написал Толстой.

На странице "ЛДПР ТВ" в сети "ВКонтакте" также появилась запись против законопроекта. Ее разместил у себя и депутат Сергей Маринин.

"Западные и европейские ювенальные юстиции уже показали все "прелести" своей деятельности", - говорится в заявлении.

Депутаты Дмитрий Ионин и Олег Нилов из "Справедливой России" тоже разместили на своих страницах соответствующие посты, причем Нилов - фотографию, на которой он держит табличку: "Против законопроекта №986679-7".

"Руки прочь от детей! Разбирайтесь с преступностью и нищетой вокруг них!" - написано на фотографии.

"По логике этой инициативы выходит, что родители априори виновны . За 24 часа у них нет возможности воспользоваться юридической защитой, доказать, что их ребенку ничего не угрожает... Законопроект не требует наличия никакой причинно-следственной связи между действиями родителей и угрозой ребенку... Очевиден интерес лоббистов выбросить на рынок усыновителей сотни и тысячи отобранных ребятишек как дефицитный товар , а заодно – осчастливить баснословными гонорарами алчных адвокатов. Мало того, новый закон может стать своего рода репрессивным инструментом в руках власти на местах. Угрозой мгновенного и при этом "узаконенного" изъятия детей из семьи можно будет "закошмарить" любых родителей, чтобы те не смели и думать требовать от власти решения насущных проблем", - написал Нилов на своем сайте.

"Глупо пытаться просто переложить на нашу страну западные методы ювенальной юстиции. Это не в традициях нашей страны, которая всегда держалась на крепких семьях, а не на "либеральных ценностях" с однополыми "браками", целованием ног афроамериканцам и подобными методами обращения с детьми!" - написал у себя Ионин.

Также выступили против Ярослав Нилов (ЛДПР), Алексей Куринный (КПРФ), Олег Шеин (СР), Николай Николаев (ЕР), Николай Валуев (ЕР), Казбек Тайсаев (КПРФ). На страницах многих других депутатов в комментариях к последнему посту "висит" множество просьб граждан восстать против ювенального законопроекта Крашенинникова-Клишаса.

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что против вся фракция.

"Нам пытаются навязать провокационный закон, дающий право изымать детей из семей в течение 24 часов. Мы, КПРФ, выступаем категорически против данного безобразия. Также мы призываем все здоровые силы общества сплотиться и выступить против этого законопроекта!" - написал он в телеграм-канале.

Недавно о неприятии законопроекта заявила и "Справедливая Россия".

Напомним, депутат Павел Крашенинников подает свой законопроект как якобы направленный против злоупотреблений опеки, но именно опеке дает огромное стартовое преимущество. Именно опека будет инициировать срочное судебное заседание, то есть имеет возможность подготовиться к нему заранее. Родители же лишены даже права требовать обязательного присутствия в суде - он может пройти и без них. И если раньше произвол опеки хотя бы можно было оспорить в суде, то сейчас на решении опеки об отобрании детей сразу же будет ставиться "судебный штамп" и оспорить это будет уже гораздо сложнее. Фактически законопроект превращает опеку в неподсудную организацию по похищению детей, действия которой изначально одобрены судом. Также законопроект предлагает наказывать родителей за болезнь - отбирать у них детей.

Обращение против законопроекта подписали 206 общественных организаций и более 120 тыс. граждан.