Зампредседателя Госдумы откликнулся на обращения граждан - будет требовать снятия с рассмотрения законопроекта об ускоренном отобрании детей

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев откликнулся на обращения граждан по поводу возможного принятия в первом чтении законопроекта об ускоренном отобрании детей решениями закрытых ювенальных экспресс-судов уже 17 ноября, о чем вчера писало Накануне.RU.

Напомним, согласно календарю Госдумы, первое чтение должно было пройти 25 ноября, но в эту пятницу неожиданно стало известно, что один из авторов проекта депутат Павел Крашенинников наметил первое чтение сразу после выходных, чтобы провести его молниеносно в первом чтении, а во втором редактировать лишь детали при уже принятой концепции. Ведущая и просемейная активистика Александра Машкова-Благих на своей странице призвала граждан срочно звонить лидерам фракций, в администрацию президента и спикеру Госдумы, чтобы законопроект не продвигали без обсуждения с широкой общественностью. Однако уже вечером в пятницу, судя по сообщениям пользователей, телефоны не отвечали. Тогда ведущая разместила список адресов личных страниц депутатов в соцсетях и призвала граждан писать им личные сообщения. Эту новость просмотрели 22 тыс. человек, более 600 человек оставили комментарии. Люди писали о том, что принялись за работу.

И в субботу вечером зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев отреагировал. Он написал в Facebook, что ему пришло в соцсетях "огромное количество обращений" по поводу этого проекта.

"Понятно, что ожидаемая (нормальная!) эмоциональная реакция процентов где-то на 146% резко отрицательная", - отметил он.

Лебедев считает, что идея изначально хорошая - устранить почву для оправдания издевательств и нарушения прав маленького гражданина. Но "ее можно превратить в кнут, в дубинку и открыто преследовать родителей, по поводам как явным, так и вымышленным, надуманным и изобретенным".

"Что чаще всего делают, когда давят на взгляды? Пугают изъятием детей. Ждут закона, который этот аргумент сделает главным и беспроигрышным. Я отец 4 детей и прекрасно понимаю мысли и чувства родителей, их неформальных объединений, общественных организаций. В понедельник на Совете Думы, как член Совета, буду настаивать как минимум на переносе этого законопроекта. Искал, но не нашел результатов его серьезной подготовки. Где плоды разъяснительной работы, которой, впрочем, не было? Где итоги широкого обсуждения в экспертном сообществе? Где публичная защита тезисов, где готовность к более четким и понятным формулировкам, исключающим любые злоупотребления и двойное толкование? Ничего подобного не увидел. Учитывая широчайшую аудиторию законопроекта, рассматриваю это как открытое неуважение к стране. Поэтому в понедельник предложим другим фракциям и Председателю Госдумы поддержать нашу инициативу – как минимум отложить рассмотрение законопроекта. Спешка неуместна. Рассмотреть, изучить, провести консультации. Кого и это не впечатлит – предлагаю вспомнить Конституцию. Там, если не ошибаюсь (а это вряд ли), вполне по-русски изложена роль института семьи, брака, материнства и детства", - заявил Лебедев.

Машкова-Благих, воодушевленная реакцией зампредседателя Госдумы, написала: "Что могут люди (вы!)? Могут все! И даже в субботу!" Она подчеркивает, что эта реакция - результат активности граждан. Но нужно продолжать писать.

"Не все депутаты еще в курсе происходящего! Остались еще те, кто занят чем попало. А семья в опасности! Сегодня суббота, и депутаты отдыхают и ничего не могут? Что ж, пусть просыпаются. Крашенинников и Клишас испортили выходные всей стране. Все претензии к ним!" - заявила ведущая.

Напомним, Крашенинников и Клишас разрабатывали свой законопроект втайне. Они подают его как якобы направленный против злоупотреблений опеки, но именно опеке дается огромное стартовое преимущество. Именно опека будет инициировать срочное судебное заседание, то есть имеет возможность подготовиться тщательно и заранее. Родители же лишены права даже требовать обязательного присутствия в суде - он может пройти и без них. И если раньше произвол опеки хотя бы можно было оспорить в суде, то сейчас на решении опеки об отобрании детей сразу же будет ставиться "судебный штамп" и оспорить это будет уже гораздо сложнее. Фактически законопроект превращает опеку в неподсудную организацию по похищению детей, действия которой изначально одобрены судом. Также законопроект предлагает наказывать родителей за болезнь - отбирать у них детей.

Обращение против законопроекта подписали 206 общественных организаций и более 120 тыс. граждан.