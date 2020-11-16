16 Ноября 2020
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Политика В России
Андрей Турчак (2018) | Фото: Накануне.RU

Турчак: Законопроект об особом порядке изъятия детей из семьи необходимо отложить

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что законопроект Клишаса-Крашенинникова о внедрении экспресс-судов по изъятию детей из семей необходимо отложить.

По его словам, депутаты и сенаторы предложили две законодательные концепции, мнения о которых "не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения".

"А, значит, принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.

Секретарь генсовета партии считает, что в обсуждении законопроекта должны принять участие органы опеки, детские психологи, законодателей и родители, только после этого вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме.

Ранее депутаты Госдумы начали высказываться против скандального законопроекта Клишаса-Крашенинникова, который могут поставить на голосование в Госдуме уже 17 ноября.

Как сообщало Накануне.RU, первым выступил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев. Он заявил, что ему пришло в соцсетях "огромное количество обращений" против законопроекта, он разделяет опасения граждан и будет требовать снять законопроект с рассмотрения.

Вскоре другие депутаты начали размещать на своих страницах заявления, что они тоже не принимают этот ювенальный законопроект.

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Турчак: Законопроект об особом порядке изъятия детей из семьи необходимо отложить

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Теги: андрей турчак, законопроект об особом порядке изъятия детей из семьи



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