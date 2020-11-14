Прощание с Джигарханяном будет открытым для всех желающих

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате. Об этом рассказал друг актера Артур Согомонян.

"Власти разрешили провести прощание в открытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним", - цитирует Согомоняна РИА Новости.

Знаменитый актер скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Прощание с Арменом Джигарханяном состоится на следующей неделе в Московском драматическом театре, которым он руководил.

Свои соболезнования в связи с кончиной народного артиста выразил президент России Владимир Путин.