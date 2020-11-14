Путин о смерти Джигарханяна: Это огромная утрата для отечественной культуры

Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна в связи с кончиной народного артиста. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Также телеграмма с соболезнованиями от президента направлена родным и близким актера. В ней, в частности, говорится: "С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна – великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас".

Путин отметил, что его искренне любили "за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю".

"Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне", - говорится в телеграмме.

Знаменитый актер скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Прощание с Джигарханяном состоится на следующей неделе.