14 Ноября 2020
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(2005) | Фото: www.radiomayak.ru

Назначена дата прощания с Арменом Джигарханяном

Стала известна дата прощания с Народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.

Предварительно его планируется провести в Московском драматическом театре, которым руководил знаменитый актер. Об этом ТАСС сообщил заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

"Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября, еще конкретного решения не принято", - отметил он.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Ранее сообщалось, что артист госпитализирован в тяжелом состоянии – у него случился инсульт.

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Назначена дата прощания с Арменом Джигарханяном

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Теги: Джигарханян, прощание, дата



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Развитие сюжета:

Ранее 14.11.2020 13:14 Мск Путин о смерти Джигарханяна: Это огромная утрата для отечественной культуры

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Ранее 08.06.2020 11:58 Мск СМИ: Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

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