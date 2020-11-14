Назначена дата прощания с Арменом Джигарханяном

Стала известна дата прощания с Народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.

Предварительно его планируется провести в Московском драматическом театре, которым руководил знаменитый актер. Об этом ТАСС сообщил заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

"Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября, еще конкретного решения не принято", - отметил он.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Ранее сообщалось, что артист госпитализирован в тяжелом состоянии – у него случился инсульт.