Скончался Народный артист СССР Армен Джигарханян

Не стало Народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя театра Джигарханяна, известный актер умер в ночь на субботу на 86-м году жизни.

"Скончался Армен Борисович Джигарханян – выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", - рассказал собеседник агентства.

Дата прощания с актером пока неизвестна.

Напомним, минувшим летом сообщалось, что Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии – у него случился инсульт. А с начала 2018 года он был пять раз госпитализирован в связи с плохим самочувствием.