Статистика предвещает скорое улучшение ситуации с коронавирусом - аналитик

Статистика "коронавирусных" запросов россиян в "Яндексе" заметно улучшилась, что может предвещать скорое улучшение ситуации с коронавирусом. Об этом пишет в Facebook директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников.

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Напомним, в конце ноября он писал о том, что россияне резко увеличили количество поисковых запросов про обоняние. Это должно было привести к быстрому росту заболеваемости и смертности. Было выявлено, что график смертности качественно почти повторяет график числа специфических "ковидных" запросов со сдвигом на 2-3 недели.

Так и произошло: с конца октября суточное число новых случаев увеличилось с 16-17 тыс. до 20-21 тыс., а число смертей - примерно с 300 до 400.

И вот наконец-то обнадеживающие новости. Перелом в статистике произошел 5 ноября, отмечает аналитик. До этого каждую неделю число запросов непрерывно росло. Но сейчас оно впервые за долгое время начало снижаться. Так, в Москве и области рост замедлился с +17% до +4%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти замедление еще более резкое - с +43% до +11%, в остальной России - с +5% до -4%.

Интересно, что столицы опережают остальную Россию по скорости роста, но частота запросов в пересчете на 1 миллион населения в них примерно в 1,5 раза ниже средней по остальной России.

Замедление или полная остановка роста наблюдаются по всем "ковидным" запросам, связанным с первыми днями болезни. Google Trends также показывает снижение частоты запросов, хотя эти данные имеют колебания, а потому менее надежны.

Как сообщало Накануне.RU, анализ интернет-запросов совсем недавно показывал угрожающую динамику на Северо-Западе и Дальнем Востоке. Сейчас произошло сильное замедление. Это может быть связано с учетом печального опыта регионов, сильнее всего пострадавших от коронавируса в сентябре и октябре. Власти отреагировали на более ранних стадиях, полагает Овчинников.

В целом же, несмотря на явное улучшение, более надежные оценки можно будет дать только через несколько дней. К тому же это не причина расслабляться, ведь даже если число новых случаев не будет расти, а просто оставаться на нынешнем уровне, это означает огромную нагрузку на систему здравоохранения.

Отметим, что признаки замедления эпидемии фиксируются и в статистике заражений. Так, коэффициент распространения коронавируса (отношение числа заражений в последние четыре дня к числу заражений в предшествующие четыре дня) держится лишь чуть больше единицы, что означает очень медленный рост. Среднее число новых заражений за скользящую неделю также обнаруживает признаки почти остановки роста. Позавчера и сегодня, несмотря на суточный рекорд заражений, оно почти не увеличилось. В то же время данные статистики не дают никакой гарантии на будущее, так как фиксируют лишь положение до сегодняшнего дня.

Добавим, что даже если произойдет остановка роста, смертность будет расти еще 2-3 недели.