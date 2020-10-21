21 Октября 2020
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Общество В России
Яндекс (2012) | Фото:pochesnomu.ru

Россияне резко увеличили количество поисковых запросов про обоняние

Согласно данным "Яндекса", за неделю 12-18 октября россияне сделали 427 тыс. поисковых запросов со словом "обоняние". Неделей ранее было 335 тыс., а еще неделей ранее - 249 тыс. То есть поисковые запросы в интернете показывают резкий рост числа заражений коронавирусом, поскольку одним из частых симптомов при заражении является потеря обоняния, пишет в Facebook директор по исследованиям Data Insight Борис Овчинников.
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Он отмечает, что давно следит за динамикой поисковых запросов со словом "обоняние" и такой рост является рекордным - за две недели почти в два раза. Весной и летом количество запросов не превышало 138 тыс. за неделю. Сейчас этот порог превышен в 3 раза.

При этом Москва и Санкт-Петербург вовсе не лидируют по росту числа таких запросов. Так, в Москве недельный рост составил 23%, в Санкт-Петербурге - 20%, в то время как по остальной России - 29%.

Овчинников также отмечает, что динамика запросов про обоняние примерно совпадает с динамикой других "коронавирусных" запросов, но перестала совпадать с динамикой официального количества новых заражений. Иными словами, до недавнего времени динамика новых выявленных заражений соответствовала поисковым запросам, но с начала сентября стала существенно отставать. Если бы соответствие сохранилось, сегодня выявлялось бы по 25-26 тыс. новых заражений в сутки.

Имеет место или перебор запросов, или занижение официально выявляемых заражений, полагает аналитик. Он склоняется ко второму предположению - число заражений больше за счет регионов, потому что на Москву приходится около 30% новых заражений, но лишь 12-18% от общероссийского количества "ковидных" запросов, что может указывать на большее число заражений в регионах.

Накануне в России был зафиксирован суточный максимум смертей от коронавируса – 317.

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Россияне резко увеличили количество поисковых запросов про обоняние

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Теги: коронавирус, интернет, обоняние



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