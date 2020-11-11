В массовом увольнении работников "скорой" Нижнего Тагила будет разбираться прокуратура

Возможное массовое увольнение работников "скорой помощи" в Нижнем Тагиле стало поводом для обращения в прокуратуру.

С заявлением на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова обратился председатель совета регионального отделения всероссийской партии "Родина" Валерий Хвостов. Он указал, что из тагильской "скорой" могут уволить более 150 человек из-за перевода машин на аутсорсинг.

"В связи с социальной значимостью темы прошу проверить законность и обоснованность действий правительства Свердловской области в вопросе перевода системы скорой медицинской помощи на аутсорсинг и возможного ухудшения качества медицинских услуг жителям региона", - говорится в обращении Хвостова, имеющемся в распоряжении Накануне.RU.

В надзорном ведомстве данное обращение получили. О реакции на него пока неизвестно.

Напомним, ранее в Сети появился приказ, согласно которому в Нижнем Тагиле начинается массовое сокращение сотрудников "скорой помощи". Депутат Госдумы Дмитрий Ионин назвал данные действия "сознательным вредительством в условиях нарастающей коронавирусной угрозы". Стоит отметить, что в период пандемии запрещена какая-либо реорганизация медицинских структур.

В минздраве Свердловской области сообщили, что переход на аутсорсинг запланирован с 1 февраля 2021 года в Первоуральской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской службах "скорой помощи". В ведомстве уверяют, что состав бригад останется прежним.