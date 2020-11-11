11 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В массовом увольнении работников "скорой" Нижнего Тагила будет разбираться прокуратура

Возможное массовое увольнение работников "скорой помощи" в Нижнем Тагиле стало поводом для обращения в прокуратуру.
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С заявлением на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова обратился председатель совета регионального отделения всероссийской партии "Родина" Валерий Хвостов. Он указал, что из тагильской "скорой" могут уволить более 150 человек из-за перевода машин на аутсорсинг.

"В связи с социальной значимостью темы прошу проверить законность и обоснованность действий правительства Свердловской области в вопросе перевода системы скорой медицинской помощи на аутсорсинг и возможного ухудшения качества медицинских услуг жителям региона", - говорится в обращении Хвостова, имеющемся в распоряжении Накануне.RU.

В надзорном ведомстве данное обращение получили. О реакции на него пока неизвестно.

Напомним, ранее в Сети появился приказ, согласно которому в Нижнем Тагиле начинается массовое сокращение сотрудников "скорой помощи". Депутат Госдумы Дмитрий Ионин назвал данные действия "сознательным вредительством в условиях нарастающей коронавирусной угрозы". Стоит отметить, что в период пандемии запрещена какая-либо реорганизация медицинских структур.

В минздраве Свердловской области сообщили, что переход на аутсорсинг запланирован с 1 февраля 2021 года в Первоуральской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской службах "скорой помощи". В ведомстве уверяют, что состав бригад останется прежним.

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В массовом увольнении работников "скорой" Нижнего Тагила будет разбираться прокуратура

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Теги: скорая, проверка, прокуратура, аутсорсинг, Нижний Тагил



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Ранее 10.11.2020 13:30 Мск В Нижнем Тагиле началось массовое сокращение сотрудников "скорой помощи"

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