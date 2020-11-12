12 Ноября 2020
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Политика Свердловская область
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый полпред встретится с Куйвашевым - озадачит его проблемами "скорой помощи"

Одним из первых напутствий нового полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву стали проблемы "скорой помощи".

С 1 февраля 2021 года запланирован переход на аутсорсинг в Первоуральской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской службах "скорой помощи". В Нижнем Тагиле это вылилось в сокращение со станции более 150 человек. К ситуации подключилась прокуратура. Странным выглядит и то, что в бюджете Свердловской области на 2021 год на "Скорую помощь" даже на фоне пандемии заложено меньше средств, чем в 2020-м.

Сегодня на первой пресс-конференции в должности полпреда Владимир Якушев отметил, что проблемы работы "скорой" - компетенция губернатора. Он добавил, что уже сегодня планирует встретиться с Евгением Куйвашевым. Ранее полпред анонсировал встречи со всеми губернаторами УрФО.

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Новый полпред встретится с Куйвашевым - озадачит его проблемами "скорой помощи"

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Теги: Владимир Якушев, Евгений Куйвашев



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