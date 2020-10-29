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Общество В России
(2005) |

На Первом канале вышла разгромная передача о произволе опеки и ювенальной юстиции

На первом канале вышла передача "Почем нынче дети?", в которой разгромной критике была подвергнута ювенальная юстиция, основанный на ней произвол органов опеки по отобранию детей и законопроект Клишаса-Крашенинникова об экспресс-судах для узаконивания произвола опеки.
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В передаче были рассмотрены два реальных случая в России и один заграничный с участием реальных фигурантов. Наиболее важным стало то, что все участники передачи были единодушны: органы опеки творят произвол, а система порочная.

Член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Элина Жгутова отметила, что воспитание детей "превращено в фермерство по сути" под предлогом "профессионального родительства". По любому поводу у "родителя-фермера" детей сейчас можно отобрать за то, что он выращивает своих "детей-поросят" не так, как надо. И необходимо менять не только законодательство, но правоприменительную практику, иначе опека быстро приспособится к новым законам.

Член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации адвокат Анна Швабауэр заявила:

"Нашу страну накрыли методички прозападных НКО, которые лежат в органах опеки. На сайте администрации Санкт-Петербурга висит документ, где к признакам жесткого обращения с детьми отнесены многодетность или стесненные жизненные условия!"

Ведущий Александр Гордон переспросил, правда ли это, и после подтверждения со вздохом провел рукой по лбу.

"Оказывается, органы опеки - это иностранные агенты", - сказал он.

Швабауэр добавила, что ювенальная идеология пропагандируется НКО в вузах, среди социальных работников, в школах, переформатируя сознание подростков и молодежи. И это безобразие надо прекратить.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой отметил, что размытые нормы законодательства об угрозе здоровью ребенка позволяют толковать их как угодно.

"В России за 30 лет сформировано огромное количество ювенальных механизмов. Государство не должно без крайних обстоятельств вмешиваться в семью. Но проблема в том, что в нашем законодательстве эти обстоятельства не прописаны. И поэтому все эти "милые женщины" из опеки по своем усмотрению могут забрать из семьи ребенка. Вся эта система гнилая. Она порочная. Органы опеки не реформировать надо, а разогнать и создать новые, прозрачные, основанные на семейных ценностях!" - заявил Толстой.

"Мы не должны заимствовать принципы ювенальной юстиции, торжествующие в Европе. Если мы это примем, дальше нашим детям будут предлагать выбрать пол и гендер. И этому нет конца. Если мы пойдем по этому пути, это гибель и крах", - подчеркнул он.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов и зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, которые участвовали в передаче, тоже были единодушны в таких оценках ювенальных механизмов и основанных на них работы органов опеки. Члены ОП РФ подчеркнули: детей допустимо отбирать только у тех родителей, которые в чем-то виновны по отношению к детям, а не при любых трудностях в семье. И это нужно закрепить законодательно, что предлагает "законопроект семи сенаторов" о поправках в Семейный кодекс.

Ведущий сказал, что его возмущает, когда опека бездействует при реальной угрозе жизни ребенка, когда совершается явное уголовное преступление, но беспардонно вмешивается в семью по любой мелочи. Так, в одной из историй опека отобрала детей, которые в деревне в Костромской области летом бегали босые. Жгутова пояснила, что за уголовные дела деньги не платят, а вот устройство в приемные семьи - это очень денежно.

Примечательно, что в сюжете канала западная практика доноса на семьи была точно названа стукачеством.

"Самое страшное словосочетание, какое я успел выучить, - это "органы опеки", - сказал Гордон.

Как сообщало Накануне.RU, Минпросвещения хочет реформировать органы опеки, но без участия общественности, что вызывает закономерное недоумение.

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На Первом канале вышла разгромная передача о произволе опеки и ювенальной юстиции

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Теги: опека, дети, семья, ювенальная юстиция



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