В Екатеринбурге из-за дистанта открыли "горячую линию" для родителей школьников

Сегодня, 11 ноября, департамент образования администрации Екатеринбурга запустил "горячую линию" для родителей школьников. Специалисты ответят на вопросы по обучению с применением дистанционных технологий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, "горячая линия" работает по будням с 10.00 до 17.30 по следующим телефонам – Верх-Исетский район: +7 (343) 304-12-66 (ведущий специалист районного управления образования Владимирова Елена Юрьевна);

Железнодорожный район: +7 (343) 370-51-76 (заместитель начальника районного управления Корчемкина Елена Борисовна);

Кировский район: +7 (343) 375-64-57 (заместитель начальника районного управления Карова Марина Владимировна);

Ленинский район: +7 (343) 376-36-27 (заместитель начальника районного управления Коржановская Ольга Анатольевна);

Октябрьский район: +7 (343) 261-52-37 (заместитель начальника районного управления Шичинова Ольга Геннадьевна);

Орджоникидзевский район: +7 (343) 304-12-57 (заместитель начальника районного управления Юрочкина Наталья Александровна);

Чкаловский район: +7 (343) 269-15-48 (заместитель начальника районного управления Власова Елена Юрьевна).

Также можно позвонить в департамент образования администрации Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-44 (главный специалист департамента Мухаметьянова Наталья Александровна, начальник отдела департамента Слесарева Алла Анатольевна).

Напомним, ранее исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ о вводе с 9 по 14 ноября для учеников 6-11 классов обучения с применением дистанционных технологий. Сейчас власти региона прорабатывают вопрос о прекращении дистанта для учащихся 9-11 классов.