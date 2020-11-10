Свердловские школьники снова приступят к очному обучению

Власти Свердловской области прорабатывают вопрос о прекращении дистанционного обучения для учащихся 9-11 классов. Об это заявил замгубрнеатора региона Павел Креков. По его словам, это связано с ежегодными экзаменами.

"Позже будет решаться вопрос по остальным учащимся, - заявил замгубернатора. - Изначально дистанционная форма обучения рассматривалась, как временная мера и не должна была вводиться длительно".

Напомним, в Екатеринбурге активисты выступили против дистанционного обучения. Свой протест они отразили в арт-объекте "Буратино", у которого "от оболванивания вырос нос", и он им "проткнул ноутбук",