10 Ноября 2020
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Образование Свердловская область
школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Свердловские школьники снова приступят к очному обучению

Власти Свердловской области прорабатывают вопрос о прекращении дистанционного обучения для учащихся 9-11 классов. Об это заявил замгубрнеатора региона Павел Креков. По его словам, это связано с ежегодными экзаменами.

"Позже будет решаться вопрос по остальным учащимся, - заявил замгубернатора. - Изначально дистанционная форма обучения рассматривалась, как временная мера и не должна была вводиться длительно".

Напомним, в Екатеринбурге активисты выступили против дистанционного обучения. Свой протест они отразили в арт-объекте "Буратино", у которого "от оболванивания вырос нос", и он им "проткнул ноутбук",

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Свердловские школьники снова приступят к очному обучению

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Теги: дистант, школьники, коронавирус, Креков



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