20 Ноября 2020
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Образование Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев сообщил о продлении дистанта для свердловских школьников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как будут дальше работать школы региона в связи с ситуацией с коронавирусом.

Куйвашев напомнил, что на сегодняшний день дистант для всех учащихся, кроме 1-5-х и 11-х классов, установлен до понедельника, 23 ноября.

"Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы 9-е классы. Для всех остальных, с учетом текущей ситуации, с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать", - сообщил сегодня глава региона в своем Instagram.

Как сообщало Накануне.RU, в четверг в Свердловской области был поставлен рекорд по новым случаям коронавируса за сутки.

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Куйвашев сообщил о продлении дистанта для свердловских школьников

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Теги: дистант, Куйвашев, школьники, Свердловская область



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