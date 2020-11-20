Куйвашев сообщил о продлении дистанта для свердловских школьников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как будут дальше работать школы региона в связи с ситуацией с коронавирусом.

Куйвашев напомнил, что на сегодняшний день дистант для всех учащихся, кроме 1-5-х и 11-х классов, установлен до понедельника, 23 ноября.

"Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы 9-е классы. Для всех остальных, с учетом текущей ситуации, с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать", - сообщил сегодня глава региона в своем Instagram.

Как сообщало Накануне.RU, в четверг в Свердловской области был поставлен рекорд по новым случаям коронавируса за сутки.