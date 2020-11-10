В Перми День флага Азербайджана "отметили" погоней с участием ГИБДД

В Перми составлены административные протоколы на водителей автомобилей, "укутанных" во флаги Азербайджана и ездивших с нарушениями, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Поездка состоялась вечером 9 ноября. По некоторым данным, сотрудникам ГИБДД даже пришлось устроить погоню за нарушителями.

"При несении службы сотрудники ГИБДД заметили несколько автомобилей, двигавшихся с нарушением правил дорожного движения. Стражи порядка последовали за ними. В районе Октябрьской площади автомобили остановились и были проверены госавтоинспекторами. В отношении нарушителей составлены протоколы", - сообщили Накануне.RU в краевом УМВД.

Отметим, 9 ноября в Азербайджане отмечают День государственного флага.