Свердловские полицейские выпустили памятку, как не стать жертвой фальшивомонетчиков

В Свердловской области по-прежнему актуальной остается проблема сбыта поддельных денежных знаков. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых.

Для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, органами внутренних дел разработана специальная памятка.

Ознакомившись с ней, любой человек будет владеть информацией, как отличить фальшивые деньги достоинством одна и пять тысяч рублей от подлинных.

"Представители МВД призывают внимательно изучить описанные характеристики и поделиться ими со своими родными, друзьями и знакомыми. Тех, кто располагает сведениями о лицах, имеющих отношение к производству и незаконному обороту поддельных денег, сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области просят проинформировать, в том числе конфиденциально, по круглосуточному "телефону доверия": 8 (343) 358-71-61", - отметил полковник Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре свердловские полицейские в рамках операции "Купюра" выявили группу фальшивомонетчиков. Некоторые злоумышленники "работали" прямо из колонии.