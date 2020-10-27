Койки кончились, но есть скамейки. В Новосибирской области ковид-больных размещают на лестничных клетках больницы

В последнее время отовсюду приходят известия о переполненных больницах. Установка коек в коридорах, к сожалению, уже превращается в обыденность. Однако в г. Куйбышев Новосибирской области проблема встала ещё острее - как сообщает Тайга.info, в инфекционном отделении местной ЦРБ закончились места и в коридорах. Теперь пациентов там размещают на лестничных летках.

Распространение коронавирусной инфекции в стране ставит новые рекорды - в сутки выявляют уже по 17 тысяч заболевших, однако Роспотребнадзор считает, что это не предел и в феврале-марте следующего года можно ждать нового подъёма эпидемии.