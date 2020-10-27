27 Октября 2020
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Политика
Пациенты на ллесттничных клетках в больнице г. Куйбышева, НСО (2020) | Фото: tayga.info

Койки кончились, но есть скамейки. В Новосибирской области ковид-больных размещают на лестничных клетках больницы

В последнее время отовсюду приходят известия о переполненных больницах. Установка коек в коридорах, к сожалению, уже превращается в обыденность. Однако в г. Куйбышев Новосибирской области проблема встала ещё острее - как сообщает Тайга.info, в инфекционном отделении местной ЦРБ закончились места и в коридорах. Теперь пациентов там размещают на лестничных летках.

Пациенты на ллесттничных клетках в больнице г. Куйбышева, НСО(2020)|Фото: tayga.info

Распространение коронавирусной инфекции в стране ставит новые рекорды - в сутки выявляют уже по 17 тысяч заболевших, однако Роспотребнадзор считает, что это не предел и в феврале-марте следующего года можно ждать нового подъёма эпидемии.

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Койки кончились, но есть скамейки. В Новосибирской области ковид-больных размещают на лестничных клетках больницы

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Теги: НСО, Куйбышев, ковид, коронавирус. эпидемия



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