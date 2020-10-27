УрФУ может снова перейти на дистанционное обучение

Уральский федеральный университет планирует переход на дистанционный формат обучения в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, вызванной коронавирусной инфекцией. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, университет уже обратился к Минобрнауки России с просьбой согласовать перевод учебного процесса на удаленку.

В УрФУ также отметили, что еще одной причиной перехода на дистанционное обучение является подписанный накануне указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором вузам также рекомендовано сменить формат на удаленный.

Дальнейшее развитие событий будет напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки.

Напомним, в Свердловской области изменен порядок посещения массовых мероприятий, а органам местного самоуправления Свердловской области рекомендовано увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ вступает в силу сегодня.