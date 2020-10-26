26 Октября 2020
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нижневартовск памятник покорителям самотлора (2007) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске сироты получили полагающиеся им квартиры

Администрация Нижневартовска своевременно обеспечивает сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. С начала 2020 г. были приобретены 55 жилых помещений для указанной категории граждан, 53 из которых переданы новым хозяевам, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Квартиры приобретают в границах города в современных жилых микрорайонах, которые обеспечены всеми необходимыми коммуникациями, большим количеством парковочных мест, детских площадок и прочей социальной инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания. Автобусные остановки расположены в шаговой доступности.

Все квартиры выполнены с отделкой "под ключ", обеспечены исправным сантехническим оборудованием, централизованными инженерными системами, электрическими плитами и индивидуальными приборами учёта потребляемых энергоресурсов, что позволяет гражданам сразу заселяться в предоставленные жилые помещения.

Напомним, одна из таких вартовчанок, Сабина Давлетова, получившая жильё три года назад, считает столицу Самотлора местом, где "молодые люди могут найти своим талантам достойное применение". В квартиру, предоставленную ей как сироте, Сабина переехала в октябре 2017 г. Сегодня девушке 21 год. Она успешно перешла на четвертый курс гуманитарного факультета Нижневартовского государственного университета, планирует продолжить образование в магистратуре.

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В Нижневартовске сироты получили полагающиеся им квартиры

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Теги: сироты, квартиры, Нижневартовск



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Ранее 15.07.2019 16:05 Мск В Нижневартовске 15 сирот получили квартиры

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