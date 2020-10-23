23 Октября 2020
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Папа римский Франциск, содомия, гомосексуализм (2016) | Фото: rusprav.tv

"Потворство греху". В УПЦ прокомментировали поддержку римским папой содомских "браков"

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что римский папа Франциск, выступив за содомские "браки", извратил учение Церкви. Об этом он написал на портале "Православная жизнь".

Слова понтифика-иезуита о том, что "никто не должен быть несчастен", не соответствуют христианскому учению, так как счастья человек может достичь лишь в единении с Господом, а не во грехе, подчеркнул иерарх.

Многие либерально настроенные деятели поддержали Франциска и заявили о его милосердии, но "христианское милосердие заключается в приведении грешника к покаянию, а не в потворстве его грехам", отметил митрополит Антоний.

Католический священник Вернер Безигер, представитель "Священнического братства святого папы Пия Х" в Белоруссии заявил, что Франциск "уже не папа", так как "произнести такие слова может только предатель". По его словам, среди консервативных католиков все больше людей говорят о том, что нынешний папа "не настоящий".

В июне бывший папский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано заявил, что Франциск строит единую мировую религию без догм и морали. Ранее он обратил внимание, что Франциск перестал именовать себя "викарием Иисуса Христа". Вигано считает, что тем самым римский папа легализовал свое отступничество и отныне считает себя "хозяином церкви, свободным разрушать ее изнутри, не отвечая ни перед кем".

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"Потворство греху". В УПЦ прокомментировали поддержку римским папой содомских "браков"

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Теги: УПЦ, церковь, папа римский, Франциск, брак, гомосексуализм, содомия



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