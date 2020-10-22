22 Октября 2020
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Общество За рубежом
Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Римский папа выступил за содомские "браки"

Римский папа Франциск открыто поддержал содомские "браки". Он считает, что содомиты "имеют право на семью" и нужны законы, легализующие их сожительство как "гражданский союз". Об этом он сказал в документальном фильме "Франциск".
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Ранее Франциск тоже поддерживал гомосексуализм, но более обтекаемо. Сейчас он открыто выступил в поддержку того, что христианство считает извращением и смертным грехом. В частности, в Евангелии прямо говорится о том, что "мужеложники Царства Божия не наследуют".

В июне бывший папский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано заявил, что Франциск строит единую мировую религию без догм и морали. Ранее он обратил внимание, что Франциск перестал именовать себя "викарием Иисуса Христа". Вигано считает, что тем самым римский папа легализовал свое отступничество и отныне считает себя "хозяином церкви, свободным разрушать ее изнутри, не отвечая ни перед кем".

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Римский папа выступил за содомские "браки"

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Теги: папа римский, Франциск, брак, гомосексуализм, содомия



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