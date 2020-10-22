22 Октября 2020
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Прикамья приняли "более напряженный, чем два года назад" бюджет

Депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании приняли проект регионального бюджета на 2021–2023 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание прошло в дистанционном формате. Парламентариям законопроект представила первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина.

Доходы бюджета в 2021 году запланированы на уровне 127,4 млрд руб., в 2022-м — 136,5 млрд руб., в 2023-м — 144,8 млрд руб. Расходная часть бюджета в 2021 году предполагается в объеме 145,6 млрд руб., в 2022-м — 156,6 млрд и 165,5 млрд в 2023 году. Таким образом, плановый дефицит краевой казны в 2021 году составит 18,2 млрд руб., в 2022-м — 20,1 млрд, в 2023-м — 20,8 млрд руб.

Напомним, потери бюджета в 2020 году составят 29 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, выступая перед депутатами законодательного собрания с ежегодным посланием

Ольга Антипина отметила, что бюджет Пермского края "более напряженный, чем год или два назад, но устойчивый".

"Считаем, что бездефицитный бюджет в данной экономической ситуации не может быть самоцелью. Наоборот, сохранение социальных гарантий для жителей Пермского края, расширение спектра государственных и бюджетных услуг, поддержка муниципалитетов и бизнеса, продолжение начатых инвестиционных проектов — важнее, чем бездефицитный баланс",— заявила она.

Председатель краевой контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов отметил, что сумма заемных средств превышает сумму, направленную на финансирование дефицита краевого бюджета и объемов погашенных долговых обязательств примерно на 1,5 млрд руб. ежегодно.

Он отметил, что таким образом нарушается статья №106 Бюджетного кодекса РФ "Предельный объем заимствований субъекта Российской Федерации (муниципальных заимствований)". Ситуацию он назвал "неприятным звоночком".

"Но эта проблема возникла при планировании бюджета, при исполнении она будет ликвидирована за счет остатков", - заявил он.

По итогам обсуждения бюджет был принят в первом чтении большинством голосов.

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Депутаты Прикамья приняли "более напряженный, чем два года назад" бюджет

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Теги: бюджет 2020-22, бюджет пермского края, депутаты, первое чтение



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