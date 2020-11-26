26 Ноября 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Бюджет Пермского края на 2021 год принят во втором окончательном чтении

Депутаты заксобрания Пермского края приняли бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов во втором чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект был принят без вопросов и обсуждений.

По словам председателя комитета по бюджету Елены Зыряновой, изменены показатели бюджета. Возрастут как доходы, так и расходы.

В 2021 году доходы составят 153,6 млрд руб., расходы — 171,8 млрд руб. Плановый дефицит — 18,1 млрд руб. Это 14,7% к объему собственных доходов краевого бюджета. Отметим, что предельный объем дефицита составляет 15%.

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Бюджет Пермского края на 2021 год принят во втором окончательном чтении

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Теги: бюджет 2020-22, бюджет пермского края, депутаты, второе чтение



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