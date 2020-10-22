В этом году потери доходов бюджета Прикамья составят почти 30 миллиардов рублей

В Пермском крае потери бюджета в 2020 году составят 29 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, выступая перед депутатами законодательного собрания с ежегодным посланием, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Махонина, потери бюджета связаны с тем, что основное поступление - налог на прибыль. На процесс формирования бюджета повлияла ситуация на сырьевых рынках: снижение цен на нефть и другое сырье. При этом сумма выпадающих доходов ниже, чем прогнозировалось.

Также губернатор рассказал, что регион занимает шестое место в рейтинге Национального рейтингового агентства по мерам поддержки бизнесу - так или иначе были поддержаны 90 тыс. населения.

"Кроме того, мы надеемся на компенсацию из федерального бюджета. Ожидается третья очередь транша. Мы за него также поборемся", - подчеркнул глава региона.

Несмотря на трудности с бюджетом, долговая нагрузка края снизилась на 15% по сравнению с 2016 г. В настоящий момент кредиты региона составляют 37 млрд руб. Планируется, что в 2021 г. долговая нагрузка будет снижена.

Отметим, что заседание проходит в непривычном формате - в режиме видеоконференцсвязи из-за пандемии коронавируса.