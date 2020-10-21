21 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Протестующий в &quot;Белом доме&quot; в Бишкеке 06.10.2020 (2020) | Фото: 24.kg

Новые парламентские выборы в Киргизии назначены на 20 декабря

Центральная избирательная комиссия Киргизии признала парламентские выборы 4 октября этого года недействительными и назначила повторное голосование на 20 декабря.
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"Я считаю, что этой [прошедшей] избирательной кампанией мы дискредитировали себя", — сказала председатель республиканского Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, передает 24.kg.

Напомним, на прошлой неделе президент Киргизии Сооронай Жээнбеков подал в отставку. Глава государства объяснил свой поступок тяжелой социально-политической обстановкой, сложившейся в стране, а также нежеланием проливать кровь. До этого он вводил чрезвычайное положение с комендантским часом в столице.

Между тем, Москва приостановила финансовую поддержку Бишкека до стабилизации политической обстановки.

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Новые парламентские выборы в Киргизии назначены на 20 декабря

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Теги: парламентские выборы, киргизия, цик



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