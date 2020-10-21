Новые парламентские выборы в Киргизии назначены на 20 декабря

Центральная избирательная комиссия Киргизии признала парламентские выборы 4 октября этого года недействительными и назначила повторное голосование на 20 декабря.

"Я считаю, что этой [прошедшей] избирательной кампанией мы дискредитировали себя", — сказала председатель республиканского Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, передает 24.kg.

Напомним, на прошлой неделе президент Киргизии Сооронай Жээнбеков подал в отставку. Глава государства объяснил свой поступок тяжелой социально-политической обстановкой, сложившейся в стране, а также нежеланием проливать кровь. До этого он вводил чрезвычайное положение с комендантским часом в столице.

Между тем, Москва приостановила финансовую поддержку Бишкека до стабилизации политической обстановки.