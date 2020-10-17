17 Октября 2020
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Протестующий в &quot;Белом доме&quot; в Бишкеке 06.10.2020 (2020) | Фото: 24.kg

Новые выборы в Киргизии могут назначить на 20 декабря 2020 года

Центризбирком Киргизии предложил назначить новые выборы в Верховный совет республики на 20 декабря, чтобы подвести итоги еще в этом году. Сообщение ЦИК опубликовано на сайте комиссии.
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Выборы пройдут после того, как совет примет ряд поправок в избирательное законодательство. Поправки направлены на расширение представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан:

  • вопросы снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога;
  • вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса (заявление по форме 2), в части однократности смены избирательного адреса, запрета смены избирательного адреса в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до дня голосования;
  • вопросы законодательного регулирования участия в повторных выборах политических партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов.

Согласно конституционному закону КР "О выборах президента Кыргызской республики и депутатов Жогорку кенеша Кыргызской республики”, в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями.

При этом сроки избирательных действий при повторных выборах сокращаются на треть. Сообщение о проведении повторных выборов публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через 2 календарных дня со дня принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией.

Напомним, результаты выборов в Киргизии вызвали всплеск протестной активности, погромы, захват предприятий, и, в конечном итоге, смену руководства республики.

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Новые выборы в Киргизии могут назначить на 20 декабря 2020 года

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Теги: выборы, парламент, киргизия, дата



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