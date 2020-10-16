Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

Решение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения отменено парламентом страны. Накануне Жээнбеков подал в отставку.

Военные блокпосты, выставленные на въездах и выездах в столицу Киргизии, могут убрать в течение суток, сообщает РИА Новости. Военные подразделения будут выведены из Бишкека.

Напомним, в начале октября после парламентских выборов недовольные представители оппозиции начали массовые митинги, быстро перешедшие в бесчинства и беспорядки.

15 октября Жээнбеков выступил с обращением к народу и подал в отставку. Глава государства объяснил свой поступок тяжелой социально-политической обстановкой, сложившейся в стране.

В ЦИК Киргизии сообщили, что выборы депутатов парламента Киргизии могут состояться 20 декабря текущего года, а выборы президента республики — 17 января 2021 года, передает Regnum.