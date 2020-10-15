15 Октября 2020
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Киргизия, флаг Киргизии, флаг Республики Кыргызстан (2017) | Фото: flagi.in.ua

Кремль подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии

Россия приостановила финансовую помощь Киргизии на фоне разворачивающегося политического кризиса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, "до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл".

Песков добавил, что Москва очень внимательно отслеживает все, что происходит в Киргизии, и намерена продолжать контакты с республикой и после решения Жээнбекова об отставке, передает ТАСС.

Напомним, президент Киргизии Соороная Жээнбеков выступил с обращением к народу и подал в отставку. Глава государства объяснил свой поступок тяжелой социально-политической обстановкой, сложившейся в стране.

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Кремль подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии

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Теги: дмитрий песков, киргизия



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