Кремль подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии
Россия приостановила финансовую помощь Киргизии на фоне разворачивающегося политического кризиса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, "до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл".
Песков добавил, что Москва очень внимательно отслеживает все, что происходит в Киргизии, и намерена продолжать контакты с республикой и после решения Жээнбекова об отставке, передает ТАСС.
Напомним, президент Киргизии Соороная Жээнбеков выступил с обращением к народу и подал в отставку. Глава государства объяснил свой поступок тяжелой социально-политической обстановкой, сложившейся в стране.