Кремль подтвердил приостановку финансовой помощи Киргизии

Россия приостановила финансовую помощь Киргизии на фоне разворачивающегося политического кризиса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, "до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл".

Песков добавил, что Москва очень внимательно отслеживает все, что происходит в Киргизии, и намерена продолжать контакты с республикой и после решения Жээнбекова об отставке, передает ТАСС.

Напомним, президент Киргизии Соороная Жээнбеков выступил с обращением к народу и подал в отставку. Глава государства объяснил свой поступок тяжелой социально-политической обстановкой, сложившейся в стране.