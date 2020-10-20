В ОП РФ обсудили изменение методики расчета МРОТ: пока в законодательстве нет даже понятия "медианная зарплата"

Внесенный Правительством в Госдуму законопроект об изменении методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) обсудили в Общественной палате (ОП) РФ.

Напомним, в законопроекте предлагается при расчетах не отталкиваться от стоимости потребительской корзины. МРОТ составит 42% от медианной заработной платы, а ПМ - 44,2% среднедушевого дохода. При этом МРОТ не должен быть ниже ПМ трудоспособного населения. В 2021 году МРОТ составит 12 792 рубля, а ПМ - 11 653 рубля.

Регионы представили уже 22 экспертных мнения относительно положений законопроекта, отметил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что на региональном уровне предлагается устанавливать ПМ в соотношении с федеральным ПМ, при этом будет региональный коэффициент с учетом территориально-климатических особенностей, уровня жизни и т.п.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке "социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова заявила, что непонятно, как будут устанавливаться региональные коэффициенты. От этого зависит жизнь людей, но пока никакой методики нет. Непонятно и то, на чем основаны расчеты процентного соотношения между среднедушевым ПМ трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Это надо обсуждать и информировать население. (Напомним, ПМ для трудоспособного населения предлагается определить как 109% от среднего по стране, для детей - 97%, для пенсионеров - 86%.)

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов отметил, что Росстат не дает методику расчета ключевого понятия - медианной заработной платы.

А председатель комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик обратил внимание на то, что ни действующее законодательство, ни предлагаемый законопроект даже не содержат определения понятия "медианная заработная плата". В статистике медианой является то значение, которое делит выборку пополам: половина значений больше ее, а половина меньше. Медианная зарплата существенно меньше средней. В России она составляет около 35 тыс. А вот наиболее часто встречающаяся (модальная) зарплата - всего около 23 тыс.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Николай Никифоров заявил, что Россия вообще не готова к пересмотру МРОТ с привязкой к медианной зарплате. Сначала нужно утвердить методику, апробировать применение подобного расчета и только потом рассматривать изменение МРОТ.

Как сообщил Рыбальченко, переход на новую модель обойдется бюджету в 128 млрд рублей в 2021 году и уже 439 млрд рублей в 2025-м.