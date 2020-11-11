Депутаты рассмотрят новую методику расчета МРОТ

Госдума в среду рассмотрит в первом чтении правительственный проект закона о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

Напомним, в законопроекте предлагается при расчетах не отталкиваться от стоимости потребительской корзины. МРОТ составит 42% от медианной заработной платы, а ПМ - 44,2% среднедушевого дохода. При этом МРОТ не должен быть ниже ПМ трудоспособного населения. В 2021 году МРОТ составит 12 792 рубля, а ПМ - 11 653 рубля.

Регионы представили уже 22 экспертных мнения относительно положений законопроекта, отметил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.