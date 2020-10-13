Минтруд откажется от расчета потребкорзины с 2021 года

Стоимость потребительской корзины как официального показателя для расчета минимального размера оплаты труда в России перестанет рассчитываться с 2021 года.

Потребительская корзина служит только для расчета прожиточного минимума (ПМ) и МРОТ, пояснили в ведомстве.

"С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась", - сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Ранее Минтруд подтвердил планы с 2021 года изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ. Правительство будет исходить из медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Опираться в своих расчетах ведомства будут на данные Росстата. В 2019 году медианный среднедушевой доход составлял 26 365 руб., прожиточный минимум будет составлять 44,2% от этой цифры (процент может пересматриваться раз в пять лет). Таким образом, прожиточный минимум может составить 11 653 рубля.