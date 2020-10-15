15 Октября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Мосгордума, Московская городская дума, МГД (2018) | Фото: nakanune.ru

Московские депутаты поддержали увеличение прожиточного минимума пенсионеров

Депутаты Мосгордумы приняли в трех чтениях документ, который увеличивает прожиточный минимум пенсионеров в 2021 году.

Этот показатель в следующем году составит 13 тыс. 496 руб. Ранее его планировалось установить на уровне 12 тыс. 809 руб.

Тем временем, кабмин России обсуждает введение запрета на снижение прожиточного минимума в регионах, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, используемую с 1999 года (а по факту – гораздо дольше) система расчета прожиточного минимума и МРОТ в России изменят. Правительство одобрило соответствующий проект Минтруда.

Согласно документу, с 2021 года прожиточный минимум не будет привязан к корзине потребления. Он будет определяться как 44,2% (доля может пересматриваться раз в пять лет) от среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% от медианной зарплаты.

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Московские депутаты поддержали увеличение прожиточного минимума пенсионеров

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Теги: Москва, депутаты, прожиточный минимум



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