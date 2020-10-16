16 Октября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Югра сократила дефицит бюджета на 6 миллиардов рублей

За счет безвозмездных поступлений средств федерального бюджета и доходов от размещения временно свободных окружных средств, дефицит бюджета Югры был сокращен на 6 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры. В связи с этим правительство региона внесло изменения в закон "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

Средства планируют потратить на мероприятия по предотвращению COVID-19, финансовое обеспечение дорожных ремонтов, а также на возмещение фактически понесенных затрат организациями транспортной отрасли и региональным операторам по обращению с ТКО. Сейчас проект закона направлен на рассмотрение депутатам окружной думы.

По словам директора департамента финансов, замгубернатора округа Веры Дюдиной, в закон были также внесены изменения в расходную часть бюджета, которая составляет 7,9 млрд руб.

"Средства в размере 7 млрд 760 млн рублей будут направлены на реализацию мероприятий госпрограмм, на непрограммные направления – 218 млн рублей. Таким образом, корректировка доходов и расходов бюджета позволяет нам уточнить дефицит бюджета, сократив его в 2020 году на 6 млрд рублей", - рассказала замгубернатора.

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Югра сократила дефицит бюджета на 6 миллиардов рублей

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Теги: дефицит бюджета, средства, коронавирус



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