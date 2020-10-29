29 Октября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре бюджет на 2020 год вырос, а на 2021-22 годы – уменьшился

Депутаты думы Югры изменили бюджет на 2020 и плановые 2021-22 гг., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Доходы на текущий год вырастут на 14 млрд руб., а на 2021-22 – уменьшатся на 431 и 28 млрд руб. соответственно. Расходы на 2020 г. увеличены на 8 млрд руб., на 2020-21 гг. – уменьшены на сумму падения доходов.

Таким образом, доходы в 2020 г. составят 237 млрд руб., в 2021 – 222 млрд руб., в 2022 – 234 млрд руб. Расходы в 2020 г. составят 281 млрд руб., в 2021 г. – 253 млрд руб., в 2022 г. – 265,7 млрд руб.

Депутат Алексей Савинцев спросил, выделяли ли деньги из резервного фонда на тестирование югорчан на коронавирус.

"У нас за счёт средств резервного фонда оснащали лаборатории", - сказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Алексей Савинцев(2020)|Фото: Дума Югры, Владимир Андрюхин

Выделено 300 млн руб. на оборудование 14 лабораторий и покупку тест-систем, отметил депутат Николай Ташланов.

"В работе – две новые лаборатории в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Первая уже работает, вторая вскоре будет запущена", - сказал он.

Савинцев отметил, что к нему обратились жители Советского, которым "при наличии показаний не делают тесты на коронавирус, а отправляют делать анализ платно".

"Утверждать на уровне слухов, что показания есть, но тест не делают, нельзя. Показания определяет врач. Всем, кому тесты показаны, делают. Разница в цене системы может быть обусловлена разницей подхода к тесту", - сказал Кольцов.

Депутат Михаил Сердюк поддержал Савинцева, отметив, что "жалобы такие поступают".

"Говорить, что "всё решено", - "шапкозакидательство". На тему разницы цены надо обратиться в управление ФАС. Очевидно, что некоторые клиники наживаются на этом", - сказал Сердюк.

Депутат Сергей Великий сказал, что югорчане отчасти не понимают, как вести себя, столкнувшись с коронавирусом, и попросил выработать соответствующий алгоритм действий. В первом чтении 33 депутата высказались "за", а пятеро не голосовали. Во втором 31 политик был "за", не голосовали семеро.

Дума Югры, депутаты, зал заседаний(2020)|Фото: Дума Югры, Владимир Андрюхин

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В Югре бюджет на 2020 год вырос, а на 2021-22 годы – уменьшился

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Теги: бюджет, дума Югры, Алексей Савинцев, Вера Дюдина, Михаил Сердюк, Николай Ташланов, Всеволод Кольцов



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