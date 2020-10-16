Безблагодатное и кощунственное действо. Екатеринбургская епархия прокомментировала открытие Сергием храма в женском монастыре

Екатеринбургская епархия прокомментировала действия отлученного от церкии бывшего схиигумена Сергия, который накануне открыл храм на территории Среднеуральского женского монастыря. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам епархии, "открытие храма" - это очередное безблагодатное и кощунственное действо бывшего схимонаха, как и проводимые им "богослужения" и "исповеди".

"Все, что сегодня делает бывший схимонах Сергий (Романов), не является священнодействием, поскольку ни он, ни его окружение не являются священниками", - заявили в пресс-службе.

Напомним, бывший схиигумен Сергий открыл новый храм на территории Среднеуральского женского монастыря, в стенах которого и продолжает находиться. В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы уже прошли всенощное бдение и молебен, на котором присутствовали десятки прихожан. Само здание может одновременно вместить до 4 тыс. человек.