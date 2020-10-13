Бывший схиигумен Сергий заявил, что Среднеуральский монастырь могут снести

Бывший схиигумен Сергий заявил, что постройки Среднеуральского женского монастыря могут снести. По его словам, с такой просьбой к правительству области обратились представители митрополита.

"В митрополии палец о палец не ударили, чтобы какой-то след оставить, но везде пишут кляузы и дошли до безумия – обращаются в правительство Свердловской области, чтобы все здания, которые построены на пожертвования православных христиан, были снесены", - говорит Сергий в своем новом видеообращении. По его словам, сейчас монастырь на свои средства оформляет постройки в пользу РПЦ.

Сподвижник отца Сергия Всеволод Могучев, слова которого приводит Ъ-Урал, заявил, что митрополит "сделал заявление, в том числе в присутствие должностных лиц о планах и о своей готовности, к тому чтобы постройки на территории монастыря были снесены. Начать они планируют со здания, где располагаются кельи и домовой храм".

В епархии не стали комментировать эти заявления, отметив, что "болезненные фантазии окружения бывшего схимонаха Сергия давно уже перешли всякие пределы".

Напомним, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий в проповедях и выступлениях стал высказываться против действующей федеральной власти, а также пропагандировать теории заговора о чипировании, вышках 5G и коронавирусе. После этого епархия отвернулась от скандального священника - его лишили сана и отлучили от церкви, он был осужден и мирским судом, и епархиальным.