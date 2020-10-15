Бывших схиигумен Сергий открыл новый храм в стенах женского монастыря

Лишенный сана и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм на территории Среднеуральского женского монастыря, в стенах которого и продолжает находиться. Об этом сообщается на YouTube –канале Всеволода Могучева.

В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы уже прошли всенощное бдение и молебен, на котором присутствовали десятки прихожан. Само здание может одновременно вместить до 4 тыс. человек.

Напомним, церковный суд екатеринбургской епархии принял решение отлучить схимонаха Сергия (Романова) от Церкви. По словам председателя Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерея Николая Малета, решение суда направлено патриарху Кириллу на подпись. После этого скандального схимонаха нельзя будет называть церковным служителем, а только Николаем Романовым.

После принятого судом решения, епархиальная комиссия направилась в Среднеуральский женский монастырь для проведения молебна и инвентаризации имущества, однако сторонники бывшего схиигумена ее не пустили.

Также на днях следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в Среднеуральском женском монастыре. Речь идет об истязании и халатности. Как удалось выяснить следователям, с 2004 по 2019 годы неустановленные на данный момент лица, находясь на территории Среднеуральского монастыря, периодически наносили побои и совершали иные насильственные действия в отношении семерых детей.