Американские военные базы на Украине? Зеленский спросит жителей о военной помощи Запада против России

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три оставшиеся вопроса, которые он собирается задать населению одновременно с местными выборами 25 октября.

Напомним, всего будет пять вопросов. Первый касается пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, второй - создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Третий вопрос касается сокращения количества депутатов Рады до 300 (по этому поводу в 2000 году даже состоялся всеукраинский референдум, но его решение так и не выполнили). Также Зеленский собирается легализовать марихуану в медицинских целях, о чем заявлял еще перед выборами.

Пятый вопрос звучит так: нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Он может иметь наиболее тяжелые последствия для отношений с Россией.

Год назад Зеленский заявил о том, что хотел бы, чтобы ведущие мировые державы "на столетия" гарантировали территориальную целостность Украины. Для этого и поднят Будапештский меморандум. Он был заключен в 1994 году для отказа Украины от ядерного оружия, доставшегося ей от СССР. Россия, Великобритания и США обязались "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины", "воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины", не применять никакое вооружение против Украины, кроме как в целях самообороны или иным образом в соответствии с Уставом ООН, воздерживаться от экономического давления, которое бы угрожало суверенитету Украины.

После воссоединения Крыма с Россией на Украине многократно ссылались на нарушение меморандума Россией и отказ Запада помочь.

По существу, Зеленский собирается спросить граждан, поддерживают ли они обращение Украины к США и Великобритании с просьбой о предоставлении военной помощи Украине против России. То есть украинский "президент мира" фактически приглашает украинцев к войне.

"Думаю, что это будет использовано потом как основание для размещения американских и британских баз на территории Украины. Британцев, в частности, сильно интересует база на Азовском море, куда у них нет доступа. А американцы, безусловно, будут рады разместить пусковые установки крылатых ракет малой дальности с ядерными боеголовками в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях, сохранив подлетное время до объектов на юге России до нескольких минут и делая эти ракеты принципиально неуловимыми системами ПРО", - написал журналист Юрий Ткачев.

Важно, что украинская конституция прямо запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз, а опрос не имеет никакой юридической силы, тем более в условиях традиционно низкой явки на местных выборах и еще меньшей доли участников опроса. Однако его результаты могут использоваться как моральное основание для обсуждения вопроса о размещении американских и британских военных баз. Потому что формулировка вопроса такова, чтобы большинство высказалось "за", не понимая или не задумываясь, к чему их склоняют.

Что касается "нарушения" Россией Будапештского меморандума, то экс-премьер Украины и экс-глава СБУ Евгений Марчук отмечал: никаких гарантий Украине там не давалось.

Интересно также, что первый украинский президент Леонид Кравчук признавал, что именно США заставляли Украину отказаться от ядерного оружия и заключить Будапештский меморандум. А чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый в декабре 2016 года признал, что Будапештский меморандум первой нарушила именно Украина, заявив об отказе от нейтралитета и курсе на интеграцию в НАТО.

Россия официально отвергает обвинения в нарушении Будапештского меморандума и его применимость к ситуации в Крыму, так как "не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, а положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов" (из заявления МИД РФ от 25 марта 2014 года). Смысл позиции сводится к тому, что отпадение Крыма было вызвано внутриполитическими процессами на Украине.