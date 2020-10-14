Правительство Украины утвердило план усиления антироссийской пропаганды

Кабмин Украины утвердил стратегию "национально-патриотического воспитания" на 2020-2025 гг. Планируется во всех школах начать преподавание антироссийского предмета "Защита Украины". Для этого будут созданы специальные центры.

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Также прописано, что будет пропагандироваться НАТО, русофобия под видом "защиты Украины" от "агрессора", война против Донбасса, преемственность традициям украинских коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии. Все это оформлено в обтекаемых высказываниях, но прочитывается достаточно явно.

Интересно, что в качестве обоснования усиления пропаганды указано, что многие жители страны не считают себя прежде всего гражданами Украины и их нужно заставить это делать. Также в документе ссылаются на то, что люди по-прежнему не используют мову. Ее используют менее половины населения республики. А 60% жителей не хотят воевать за амбиции киевской власти.

Напомним, Киев намерен увеличить долю говорящих на мове до 75% к 2030 году, а также заставить не менее 80% жителей поверить в то, что мова - это их родной язык. Новый закон о мове, принятый в 2019 году, подразумевает беспощадную украинизацию и вытравливание русского языка из всех сфер жизни.